Massimo 6 mila euro per i beni mobili: pubblicato il decreto. È polemica

Al massimo 6 mila euro per i beni mobili. Pubblicato in gazzetta dal governo il decreto per lo stanziamento dei rimborsi per aiutare i cittadini colpiti dall’alluvione a ricomprare i beni mobili. La norma però sta già facendo discutere. Per il Partito Democratico a Ravenna i fondi messi a disposizione sono insufficienti, “ridicoli”. Fratelli d’Italia a Faenza sottolinea l’eccezionalità della norma, mai varata prima e che ha richiesto risorse aggiuntive.

Il decreto riconosce un contributo forfettario agli alluvionati, in base al numero dei vani che caratterizzano le abitazioni. Un massimo di 3.200 euro verranno riconosciuti per il vano cucina. Al massimo 700 euro per ciascuno degli altri vani