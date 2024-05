“Lunedì 27 maggio, alle ore 20:30, presso la Sala Cicognani di Brisighella, si terrà l’incontro, intitolato “Tre Comuni, una comunità”, vedrà la partecipazione di due sindaci e di un candidato sindaco dei tre comuni della valle del Lamone: Massimo Isola, Sindaco di Faenza; Tommaso Triberti, Sindaco di Marradi; e Loris Naldoni, Candidato Sindaco di Brisighella.

La Vallata del Lamone, attraversata dallo stesso fiume e servita dalla stessa linea ferroviaria, condivide un ambiente naturale unico e una rete di collaborazioni che si estende tra i tre Comuni. Tuttavia, quest’area si trova ad affrontare anche le stesse emergenze e criticità.

L’evento sarà un’importante occasione di confronto tra i sindaci e i cittadini sulla necessità di politiche di vallata. I relatori, Massimo Isola, Tommaso Triberti e Loris Naldoni, discuteranno, tra le altre cose, di politiche condivise per la gestione e lo sviluppo sostenibile del territorio; progetti e iniziative per migliorare la vita nella vallata del Lamone; possibili sinergie per la gestione delle risorse, i trasporti, la sicurezza e lo sviluppo economico.

L’evento cade a un anno dall’alluvione che ha sconvolto i nostri territori, sottolineando la necessità di un approccio coordinato e strategico per prevenire emergenze future”

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: siamobrisighella@gmail.com