Nel torrido pomeriggio bolognese con le temperature che sfiorano i 30 gradi i giallorossi di Gadda dimostrano, ancora una volta, di essere una squadra con una ferocia ed una determinazione che meriterebbero il primato. Avanti subito con Nappello conducono una partita dominata dall’inizio alla fine ad un rotondo 0-4 che misura la differenza tra le due squadre viste in campo.

Con Alluci e Diallo non nelle migliori condizioni Gadda rilancia fin da subito i rientranti Rrapaj e Marino con Sabbatani a fianco di Tirelli e Spezzano che vince il ballottaggio con Gobbo per completare il terzetto difensivo.

Neanche il tempo di prendere le misure con il gran caldo ed il Ravenna passa subito. Lancio millimetrico di Nappello per Tirelli che gli restituisce il pallone, controllo e tiro da dentro l’area piccola che, complice una lieve deviazione, mette fuori causa Cheli, giallorossi già avanti al 4’. Il Ravenna non rallenta e si presenta con continuità nei pressi dell’area dei padroni di casa con Rrapaj e di nuovo con Tirelli. Il Progresso fatica a trovare le misure e prova ad alleggerire la pressione con il tiro di Selleri, ma l’ex giallorosso spara largo al 10’. Al 13’ bell’inserimento di Marino che trova Tirelli anticipato di un soffio. E’ il preludio del raddoppio giallorosso che arriva al 35’ Rrapaj riceve palla da Nappello e fa partire un gran sinistro dai 25 metri, la palla rimbalza e beffa un Cheli non irreprensibile in questa occasione. Le iniziative del Ravenna sono incessanti e prima dell’intervallo è ancora Marino a sfiorare la terza rete giallorossa. La ripresa si apre con il Progresso che prova ad alzare il tiro per mettere pressione al Ravenna e riaprirla, ma si tratta di un fuoco di paglia perché al 54’ è Tirelli a chiudere a doppia mandata il risultato finale con un destro a giro dal limite che bacia il palo e si insacca dolcemente. Lodevole la dedica al compagno Pavesi vittima di un grave infortunio in settimana. La partita a questo punto è decisamente indirizzata e scorre via senza particolari sussulti. Si fa trovare pronto a timbrare il cartellino Sabbatani che trova l’undicesima gioia personale con una precisa incornata in anticipo su pennellata di Nappello. Prova a sbloccarsi anche Varriale, ma la sua conclusione a due minuti dalla fine impatta sulla traversa. Da segnalare l’esordio del giovanissimo Marco Castellacci, attaccante classe 2007 del vivaio giallorosso. Il Ravenna con una prova maiuscola continua l’inseguimento al Carpi, un inseguimento che diventa ancor più complicato, non solo per l’ennesima vittoria dei rivali, ma per la cervellotica regola che norma il caso Pistoiese. Con l’esclusione dal campionato dei toscani a sole 3 giornate dalla fine, infatti, a tutte le squadre verranno tolti i punti fatti contro gli orange e, paradossalmente, il Ravenna che del gruppo di testa era l’unica ad avere vinto sul campo entrambe le partite vedrà allontanarsi di ulteriori due punti la vetta. Con il Carpi a +4 con sole tre gare da giocare la rimonta diventa estremamente difficile.

IL TABELLINO

PROGRESSO – RAVENNA FC 4-0

Marcatori: Nappello 4’, Rrapaj 35’, Tirelli 54’, Sabbatani 83’

PROGRESSO: Cheli, Baccolini (77’ Iacovoni), Balanti (60’ Barbieri), Selleri, Corzani (56’ Dalmonte), Carrozza , Mele, Matta (56’ Busi), Ferraresi, Pinelli (56’Rossi), Cancello. A disposizione: Bizzini, Cocchi, Donnarumma, Biguzzi. Allenatore: M. Vullo

RAVENNA FC: Cordaro, Spezzano, Esposito, Agnelli, Mancini (77’ Gobbo), Campagna, Rrapaj, Marino (62’ Calandrini), Nappello, Tirelli (65’ Varriale), Sabbatani (83’ Castellacci). A disposizione: Rossi, Boccardi, Diallo, Mandorlini. Allenatore: Massimo Gadda

AMMONITI: Ballanti, Campagna, Ferraresi, Rossi