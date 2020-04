La Senzani Brevetti assicura i dipendenti contro il coronavirus

La Senzani Brevetti di Faenza ha assicurato i dipendenti contro il coronavirus. La decisione è stata quasi immediata non appena si è manifestata la possibilità. Sono una settantina le persone assicurate dall’azienda che vanta oltre 65 anni di storia alle spalle, fra tradizione e innovazione nella progettazione e costruzione di macchinari per l’imballaggio automatico primari e secondari, produzioni per il fine linea e linee complete.

L’assicurazione contro il coronavirus è una tipologia di assicurazione che in molti artigiani e molte aziende con pochi dipendenti stanno attivando in questo periodo. È raro che invece a richiederla, al momento, siano realtà molto strutturate con decine e decine di lavoratori, ai quali verrà garantita una copertura non solo in questo periodo di crisi, ma anche nei mesi successivi all’emergenza.