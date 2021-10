“Come Partito Democratico – ha detto il segretario PD Alessandro Barattoni – siamo molto soddisfatti della composizione della giunta, per la qualità degli amministratori e delle amministratrici scelte, per gli elementi di continuità ma anche per la novità rappresentata dalle persone che andranno per la prima volta ad assumere incarichi importanti. Temi chiave come scuola, cultura, urbanistica, lavori pubblici, decentramento e sport saranno infatti centrali per il futuro di Ravenna.

Sono certo che le competenze e le esperienze di ognuno all’interno della squadra guidata dal sindaco de Pascale permetteranno di mettere in pratica il programma e di iniziare subito a lavorare con spirito di coesione, capacità di ascolto e massimo impegno per dare un nuovo impulso alla crescita e allo sviluppo della città.”