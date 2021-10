Le gare degli ultimi giorni hanno portato belle notizie in casa bianco-azzurra. Atletica 85 Faenza BCC ha infatti preso parte al Memorial Conti di Imola dove Giulia Gandolfi ha vinto la gara degli 800m col tempo di 2’20’’. Gara tattica vinta grazie ad un cambio di ritmo nei 200m conclusivi. In gara anche Francesca Amadori che ha chiuso 5a in 2’24’’.

Cesare Linguerri si è preso poi il 3° gradino del podio dei 5.000m in 15’50’’. Bene anche Arianna Marocchi1a nel salto in lungo con 5,36m e Mattia Ferri 1° nei 100HS in 15’’96 e 4° nel salto con l’asta con 2,60m.

In apertura del meeting si è assistito anche il recupero dei 2km di marcia del campionato regionale cat. Ragazzi. Quattro atlete faentine si sono fatte valere. Tra i risultati spiccano il 2° posto di Beatrice Bertoni ed il 7° di Emilia Brouillaud nonostante il braccio ingessato ottenendo una bellissima prestazione.

Bella prestazione di Cesare Linguerri anche nel fine settimana ai Campionati Italiani di 10km di corsa su strada tenutisi a Forlì. Il giovane atleta faentino classe 2003 si è infatti piazzato al 19° posto nella categoria Juniores M col tempo di 32’35’’.

Prima prova di alto livello su strada per l’atleta al primo anno di categoria che quest’anno ha fatto registrare risultati in crescita dagli 800m fino alla vittoria nella Maratonina Città di Faenza.

In gara buon risultato anche per Gabriele Ruscelli, cat M40, che ha chiuso in 38’04’’.