Primo banchetto elettorale del 2022 per il Popolo della famiglia a Riolo Terme. Tema: le sfide della valle del senio alla luce della candidatura Unesco. Commenta così De Carli, consigliere comunale pidieffino, presente oggi con alcuni militanti: “ Lo ammetto: la mia forza la trovo sempre incontrando i cittadini. Il loro sorriso è la mia forza. Continua la compagna elettorale e trovare, ogni settimana, sempre nuove donne e uomini che ti incoraggiano a non mollare è una gioia unica. Una sola priorità ora: scrivere insieme a loro le “cose da fare” per la Riolo Terme dei prossimi 5 anni”.

Interviene sul tema elezioni amministrative a Riolo Terme anche il Presidente del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi: “Bisogna correre per vincere stavolta, per avere il primo sindaco del PdF in Italia e agli altri partiti conviene smettere di cercare: il sindaco ideale per Riolo è Mirko De Carli”.