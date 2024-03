Dal villaggio medievale al castello: c’è una lunga storia nascosta nei Prati di Sant’Andrea di Bagnara di Romagna, che sarà raccontata sabato 23 marzo alle 15.30 da Maurizio Molinari, ispettore onorario per l’archeologia, esperto sulla storia del luogo e sui reperti ritrovati.

Il ritrovo è ai Prati di Sant’Andrea, in via Lunga 2/a (incrocio con via Fossette); dopodiché il racconto lungo i secoli procede a piedi – per chi lo desidera – con una passeggiata fino alla Rocca sforzesca in centro a Bagnara (circa 800 metri).

La partecipazione è libera e gratuita e l’iniziativa, organizzata dal Comune di Bagnara di Romagna in collaborazione con la cooperativa Il Mosaico, è collaterale alle giornate Fai di primavera (23-24 marzo).