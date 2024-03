Via Dismano troppo pericolosa: i residenti di San Zaccaria chiedono da anni più sicurezza

Mettere in sicurezza via Dismano. Lo chiedono i cittadini di San Zaccaria che lunedì pomeriggio hanno presentato una petizione in commissione consiliare, una raccolta firme organizzata dal comitato cittadino. Via Dismano oggi è una strada considerata troppo pericolosa, teatro di diversi incidenti stradali all’interno e all’esterno dei centri abitati che attraversa. Alta la densità di traffico che percorre quotidianamente via Dismano, anche ad alta velocità. In via Dismano inoltre viene convogliata la circolazione dei mezzi in caso di chiusura dell’E45.

In realtà le richieste di messa in sicurezza da parte dei cittadini si susseguono dal 2016 ad oggi e più volte sono state presentate al Consiglio Territoriale e agli assessori di riferimento.

Da oltre 10 anni inoltre si sta attendendo il completamento della pista ciclopedonale.