Il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo sarà aperto sia lunedì 25 aprile, dalle 15 alle 19, che domenica primo maggio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Saranno visitabili sia la Sezione Antica che quella dedicata al Novecento e all’Arte contemporanea, con collezioni che presentano importanti opere di pittura, scultura e grafica dal Medioevo a oggi.

È inoltre in fase di organizzazione in questi giorni presso il museo la terza edizione della Biennale di Incisione “Giuseppe Maestri”, una manifestazione artistica di rilievo nazionale istituita dai Comuni di Bagnacavallo e Ravenna per ricordare la figura di Giuseppe Maestri (1929-2009), incisore e stampatore particolarmente amato dai ravennati. La Biennale prenderà il via già a maggio con le prime mostre, mentre le esposizioni dedicate alle incisioni partecipanti al Premio per giovani incisori e al Premio di incisione “Giuseppe Maestri” apriranno a metà settembre.

Il museo si trova in via Vittorio Veneto 1/a.

Questi gli orari ordinari: martedì e mercoledì 15-18; giovedì 10-12/15-18; venerdì, sabato e domenica 10-12/15-19. Negli orari di apertura è accessibile anche il bookshop, dove sono disponibili per l’acquisto numerosi cataloghi d’arte.