La “bella scrittura” prende corpo con inchiostro e pennini guidati da Silvia Santandrea. La Calligrafia, o bella scrittura, è un’arte che insegna a tracciare la scrittura in modo elegante e regolare. Imparare come tenere in mano la penna in modo corretto ed esplorare la sapienza antica del gesto che traccia un segno sul foglio in maniera fluida e regolare può divenire un modo per personalizzare la nostra scrittura e di facilitarla nei gesti quotidiani. Il corso esplorerà lo stile “Corsivo Inglese”, un classico ed elegante stile tra i più conosciuti.

Info e prenotazioni: ilcardello@imolafaenza.it I corsi sono organizzati da IF Imola Faenza Tourism Company e dall’Associazione culturale Creativi Sopra la Media, con il contributo del Comune di Casola Valsenio. Il costo dei corsi è di 70 euro ciascuno (il costo include la tessera associativa all’Associazione Creativi Sopra la Media e non comprende i materiali necessari).