Con ordinanza del Comune è stata autorizzata da venerdì 2 ottobre fino al 14 ottobre compreso l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento nel territorio comunale con il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere distribuite nella fascia oraria dalle 5 alle 23.

Nel documento si invita inoltre la cittadinanza a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici e ad applicare, dove possibile, principi di generale economicità di utilizzo degli impianti.

Si ricorda che il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento per il territorio del Comune di Ravenna va dal 15 ottobre al 15 aprile per 14 ore giornaliere.