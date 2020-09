Il Lions Club Ravenna Bisanzio nelle persone dei soci del club, Piero Roncuzzi , Giorgio Zannoni , e Claudio Zanotti hanno donato al provveditore agli studi dott Paolo Davoli 20 termoscanner da utilizzare nelle scuole o classi che sono al momento sprovviste .

Questa donazione si aggiunge alle tante eseguite in quest’anno per far fronte all’emergenza covid 19 che ancora è molto presente e non è ancora stato sconfitto.