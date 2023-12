“A seguito del comunicato pubblicato dal Comune di Brisighella Sabato 9 Dicembre 2023 a mezzo Facebook e a seguito degli articoli apparsi sui media locali e dei commenti che sono scaturiti, L’ Associazione Trofeo Bandini ritiene doveroso, a seguito di quanto sopracitato, fornire le ragioni che hanno portato a celebrare la 30° Edizione del Trofeo nella Città di Faenza.

Prima di tutto ci sembra doveroso ringraziare tutte le Istituzioni, le forze dell’ordine, le associazioni di volontariato e chi ci ha sostenuto, per il pieno successo della trentesima manifestazione, che ha portato sul territorio molte persone, soprattutto giovani; è stato per noi un piacere aumentare ancora una volta la visibilità della nostra comunità, specie in un momento così difficile per tutti!

La motivazione principale è, come l’anno precedente, l’oggettiva difficoltà di poter avere un luogo idoneo ad ospitare la premiazione prima e poter accoglieregli ospiti dopo l’evento. Dal momento che l’evento si è svolto a Dicembre, era necessario trovare un luogo chiuso, riscaldato, con una capienza di almeno 200 persone, che fosse a norma in materia di sicurezza, in cui fosse possibile poter gestire l’ordine pubblico. Questo era necessario sia per la premiazione del Pilota, che per l’accoglienza degli ospiti che ne consegue, con l’aggiunta che per quest’ultima serve avere una cucina attrezzata o quantomeno uno spazio dove poterla attrezzare.

In merito alle osservazioni fatte sulla scelta del periodo in cui svolgere l’evento, si tiene di dover precisare che non è l’Associazione a sceglierlo ma è il Team di cui il pilota fa parte a dirci quando quest’ultimo sarà disponibile: nel caso specifico il Team McLaren ci aveva proposto solamente il 3 Dicembre, data poi posticipata al 10 per far sì che fosse presente anche il Team Principal. Una ulteriore problematica nella disponibilità delle date, che si è verificata recentemente, è il cambiamento del calendario del Campionato mondiale con l’ingresso di nuovi Paesi ospitanti e nuovi circuiti, che hanno cambiato gli spostamenti dei Team rendendo più difficile per noi organizzare l’evento nello stesso periodo.

Siamo i primi a voler organizzare la manifestazione in un periodo dell’anno diverso da quello invernale in quanto rende tutta l’organizzazione molto più agevole e la partecipazione del pubblico molto più alta, NON abbiamo nessun interesse a fissare la data in Dicembre, è esattamente l’opposto.

Ci sono già state precedenti Edizioni negli anni in cui il Trofeo Bandini si è svolto a Brisighella all’interno di una struttura, ma quest’ultime ad oggi non sono più utilizzabili, così come altri luoghi che per noi sarebbero idonei quali il Teatro Pedrini, il complesso denominato Ex-Gufo o Le Terme di Brisighella.

Non sono stati individuati nel territorio del Comune di Brisighella altri luoghi con caratteristiche simili. Seguendo la nostra volontà di mantenere l’evento a Brisighella, ed essendoci queste problematiche già da anni, nel 2021 fu organizzato nel Parco Nassiriya, ma proprio su tale esperienza l’Associazione ritenne quel luogo NON adatto ad ospitare un Evento quale è oggi il Trofeo Bandini per oggettive problematiche sulla precarietà delle strutture montate che in caso di maltempo non garantirebbero la tenuta, per problematiche legate alla sicurezza, all’ordine pubblico e per lo standard qualitativo che ci viene richiesto di garantire; a seguito di quella edizione fu la stessa Federazione Mondiale dell’Automobile ad intimarci una location di altro tipo oppure non avrebbe più partecipato.

Queste sono le motivazioni che ci hanno portato ad organizzare l’Evento nella Città di Faenza e sinceramente siamo anche noi sorpresi che il Sindaco Pederzoli sia ‘sorpreso’ di questa decisione, così come siamo stupiti dall’uscita del comunicato il giorno prima, dato che è da Ottobre 2023 che abbiamo pubblicamente dichiarato il luogo dove si sarebbe svolta la 30° Edizione.

Confermiamo che quando ci saranno le condizioni il nostro interesse è svolgere la manifestazione a Brisighella, resta inteso che, come già detto, la manifestazione è stata a volte itinerante non per nostra volontà e crediamo comunque che, portare il nome di Lorenzo in Italia e nel mondo, sia una bella cosa per il suo ricordo e nello stesso tempo una bella visibilità per il territorio dove lui è cresciuto, il nostro bel territorio che sarà sempre più riconosciuto come TERRA DEI MOTORI.”

ASSOCIAZIONE TROFEO BANDINI

Il Comitato Organizzatore