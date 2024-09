Grave incidente alle porte di San Cassiano, lungo la Brisighellese, nella mattinata di mercoledì, quando, poco dopo mezzogiorno, un’auto si è ribaltata nell’affrontare il restringimento della carreggiata, dovuto ai movimenti franosi del maggio dello scorso anno.

L’auto, un fuoristrada, sembra si sia ribaltata dopo aver urtato uno dei new jersey in plastica utilizzato per deviare il traffico. Nel ribaltamento, il braccio del conducente è rimasto schiacciato sotto l’abitacolo.

L’uomo è prima stato soccorso dagli altri automobilisti passanti, poi dai volontari della Croce Rossa di Marradi, quindi dagli operatori del 118, arrivati con un’ambulanza e l’elimedica.

Dopo aver stabilizzato le condizioni del ferito, il personale medico ha predisposto il trasferimento d’urgenza in ospedale.

La ricostruzione di quanto accaduto ora spetta alla Polizia Locale della Romagna Faentina. Sul posto, ad aiutare durante le fasi concitate dell’emergenza, erano presenti anche i Carabinieri.

Per tutta la durata dei soccorsi e delle operazioni delle forze dell’ordine, la Brisighellese è rimasta chiusa al traffico. Necessario anche l’intervento dei tecnici per il ripristino della corretta viabilità.