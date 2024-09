Nella bella cornice della Palestra “Mattioli” di Ravenna, con anche una inaspettata presenza di oltre 150 spettatori, le ragazze di Coach Rizzi tengono testa alla forte VTB Bologna, tra le favorite alla vittoria del girone, disputando un match di grande grinta e applicazione.

Una bella Olimpia Teodora lotta punto a punto nel primo set, e lo porta anche a casa grazie a un bel break nel finale (25-21). Nel secondo parziale la reazione delle ospiti è implacabile, mentre le ravennati pagano un calo di tensione troppo prolungato e cedono 15-25. Il terzo set è nuovamente combattutissimo: l’Olimpia parte forte, ma Bologna reagisce e sorpassa nella fase centrale fino al 22-25 finale. Il tempo stringe e allora i due allenatori si accordano per un ulteriore tie break, dove Ravenna vince 15-13, sostanzialmente pareggiando 2-2 il conto dei set.

Un risultato che fa morale, anche e soprattutto per la caratura dell’avversario, e permette di tornare al lavoro in palestra con ancora più fiducia. Ottimo segnale per il movimento anche la bella cornice di pubblico.

Prossimo appuntamento il secondo test stagionale: a Forlì il prossimo giovedì 19 settembre.

Il tabellino

Olimpia Teodora: Poggi, Marchesano 12, Pirro 10, Fabbri 9, Casini 8, Gabrielli 8, Franzoso (L); Toppetti, Deizi, Balducci 2. N.e.: Fusaroli, Benzoni, Bendoni, Piraccini (L). All.: Federico Rizzi. Ass.: Fabio Falco.