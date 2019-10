Diversi incidenti nella giornata di lunedì 7 ottobre fra Brisighella, Riolo Terme e Faenza. Il più grave si è verificato lungo via Lugo, intorno alle 12.30, quando un’auto, una Citroen C2, è volata fuori strada per cause al vaglio della Polizia Locale della Romagna Faentina. Al volante c’era una ragazza di 32 anni.