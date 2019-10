La Pietra e il Silicio: il mosaicista ravennate Marco De Luca in mostra a Faenza per la Biennale del Mosaico

La Pietra e il Silicio è la mostra ospitata nella chiesa di Santa Maria dell’Angelo a Faenza in occasione della Biennale del Mosaico arrivata quest’anno alla sesta edizione. In mostra le opere del mosaicista ravennate Marco De Luca, uno dei massimi esponenti della tradizione musiva ravennate contemporanea. L’esposizione è stata ideata dal Museo Diocesano di Faenza in collaborazione con i Comuni di Faenza e Ravenna e, dopo l’inaugurazione di sabato 5 ottobre, rimarrà aperta al pubblico fino al 9 novembre.