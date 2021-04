Incendio nell’Arena delle balle di paglia di Cotignola: “Non ci arrendiamo, partiremo dalle ceneri per ricostruire”

Nella serata di martedì 14 aprile, un incendio ha completamente distrutto il piccolo bar dell’Arena delle balle di paglia di Cotignola, dove abitualmente durante il periodo estivo si svolgono concerti, spettacoli ed iniziative culturali. Come spiega il presidente dell’Associazione Primola Mario Baldini, che da 12 anni gestisce l’Arena, la causa dell’incendio è probabilmente dolosa, e ora toccherà ai Carabinieri fare luce sulla vicenda. Le fiamme non hanno però spento gli animi dell’Associazione, che è determinata a ricostruire il chiosco per continuare a portare in scena la bellezza nella suggestiva atmosfera che caratterizza l’Arena.