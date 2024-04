C’è un investitore interessato alle Terme di Brisighella

C’è un investitore interessato a rilevare le Terme di Brisighella. Lo conferma il sindaco Massimiliano Pederzoli. Nell’ultimo consiglio comunale, la maggioranza ha votato un accordo con la Società Terme di Brisighella per il recupero dei versamenti mancati di Imu e Tari degli ultimi anni di gestione (l’opposizione non ha sostenuto la scelta). Il Comune di Brisighella si accontenterà di 150 mila euro, a fronte dei 400 mila euro richiesti. Secondo le analisi dell’amministrazione brisighellese, difficilmente la società avrebbe potuto far fronte all’intera spesa, considerando poi i debiti verso altri creditori, che a loro volta, ora sperano di ricevere notizie positive dalla nuova trattativa.

Le Terme di Brisighella rientrano all’interno di una holding con due rami aziendali diversi, le Terme di Cervia, rimaste operative, e le Terme di Brisighella (chiuse dal 2016), con tanto di piscina (chiusa dal 2019) e tre alberghi.