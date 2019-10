Lo scorso weekend le categorie giovanili dell’atletica su pista di Atletica 85 Faenza BCC si sono messe alla prova per i campionati regionali individuali che si sono tenuti per la categoria Cadetti a Misano Adriatico e per le categorie Allievi Juniores Promesse a Modena.

Tanti bei risultati per gli atleti bianco-azzurri che vi invitiamo a leggere nei link in fondo all’articolo. Da segnalare quindi i risultati di: Samuele Orlandi che si è meritato il titolo di campione regionale sui 400m; Giulia Gandolfi, campionessa regionale sui 400m ostacoli; Francesca Amadori 3a sui 400m ostacoli; Cesare Linguerri 3° sui 2000 siepi; Ebenezer Chukwuem Abara 2° nel lancio del disco; e Carlo Montaguti ed Enrico Andrini rispettivamente 2° e 3° nei 200m.