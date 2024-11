Il basket è uno sport stupendo, ma anche crudele e a volte capitano partite come quella giocata contro la Rucker San Vendemiano. Il risultato però non cancella minimamente la reazione caratteriale che hanno avuto i Blacks, semplicemente strepitosi nel recuperare un passivo di 27 punti sul campo di una delle squadre migliori della B Nazionale, ribaltando l’inerzia del match, tanto da trovarsi avanti di 9 punti a cinque minuti dalla fine. Poi purtroppo a pochi passi dal traguardo non c’è stato l’allungo decisivo, mentre la Rucker è stata cinica a piazzare la zampata al momento giusto. Non bisogna inoltre dimenticare che non ha giocato Cavallero per un problema fisico e la squadra è stata bravissima a sopperire che alla sua assenza. Alla fine hanno deciso gli episodi, ma i Blacks hanno confermato di essere un gruppo solidissimo e con questo spirito si rituffano nel campionato a partire dal match casalingo di domenica contro Casale Monferrato.

LA PARTITA

La Rucker gioca in maniera irreale in fase offensiva nel primo quarto, sbagliando il primo tiro dopo quattro minuti. La quinta tripla dei veneti vale il 29-7 poi i Blacks ricuciono fino al 15-34 di fine primo quarto, trovandosi sotto di ben 27 punti: 23-50. Questione di difesa come sottolineano i 34 punti concessi nel primo quarto e di attenzione ed infatti quando entrano in campo l’orgoglio e la lucidità, il match passa nelle mani dei Blacks. Il primo tempo si chiude con un 10-0 per il 33-50 poi sale in cattedra Poletti che trascina l’attacco con 12 punti segnati nei primi cinque minuti. Faenza diventa padrona del campo, trovando la parità con la tripla di Vico (68-68) e il sorpasso con Poggi (70-68 al 30’). I Blacks riescono anche a respingere i tentativi di rimonta della Rucker andando sopra di nove punti, vantaggio che mantiene anche al 35’ sull’80-71. Poi però le energie vengono meno e San Vendemiano acquista fiducia piazzando il break del 12-1 per l’83-81. I Blacks nel finale hanno anche le occasioni per raggiungere il supplementare con due liberi e una tripla fallita, ma nonostante il ko questa è la strada giusta.

Rucker San Vendemiano – Blacks Faenza 86- 81 (32-15; 50-33; 68-70)

RUCKER SAN VENDEMIANO: Tassinari 13, Zacchigna 21, Antelli ne, Tadiotto 3, Gluditis 22, Fabiani 2, Dalla Cia ne, Preti ne, Visentin ne, Cacace 8, Faoro ne. All.: Aniello

BLACKS FAENZA: Ndiaye ne, Poletti 18, Calbini 21, Vico 10, Naccari 2, Zangheri, Poggi 9, Tartaglia ne, Dincic 8, Garavini ne, Cavallero ne, Fragonara 13. All.: Garelli

Arbitri: Suriano – D’Errico

Note. Tiri da 2: San Vendemiano: 14/31, Faenza: 19/38; tiri da 3: San Vendemiano: 14/35, Faenza: 10/32; tiri liberi: San Vendemiano: 16/22, Faenza: 13/19; Rimbalzi totali: San Vendemiano: 40, Faenza:. 40

Uscito per falli: Fabiani