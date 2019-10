In un contesto di crisi rilevante del settore commercio – afferma Antonella Generini, direttore del Cescot Ravenna – quello dei pubblici esercizi mantiene una forte vivacità e, pur fra alti e bassi, i consumi sono in crescita. Significa che sarà il mercato a decidere chi avrà le migliori condizioni per reggere una concorrenza molto competitiva. Per questo assume grande importanza la formazione, sia del titolare dell’attività che di eventuali dipendenti”. “Tra le molteplici attività in essere che riguardano la formazione – prosegue Generini – inizierà il 10 ottobre p.v. presso il Cescot, scuola d’impresa della Confesercenti di Ravenna, un corso rivolto a coloro che intendono iniziare una nuova attività commerciale del settore alimentare, bar e ristorazione. Il corso, della durata di 100 ore, si svolgerà 4 volte la settimana dal 10 ottobre al 5 dicembre e al termine, con il conseguimento dell’attestato, si potranno avviare attività nell’ambito del settore alimentare e dei pubblici esercizi”.

“È in partenza, inoltre – spiega il direttore del Cescot Ravenna – la nuova edizione del “Corso barman” (30 ore in orario serale 19,30-22,30) da lunedì 21 ottobre 2019 presso l’attrezzatissimo laboratorio Tecnohelp in via Sansovino n. 17 a Ravenna, in cui partecipanti potranno operare su strumenti di ultima generazione. Il corso è rivolto a chi desidera affacciarsi alla professione di barman per un inserimento lavorativo ma anche a chi desidera aggiornarsi sulle nuove tecniche e tendenze”. “Gli incontri – conclude Antonella Generini – prevedono lezioni teoriche e pratiche, svolte da professionisti del settore, alle quali seguiranno esercitazioni riguardanti gli argomenti del corso. Tra gli argomenti trattati: la caffetteria, gli aperitivi, i cocktails. A fine corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi Cescot Ravenna in piazza Bernini 7, tel. 0544/292711 o consultare www.cescotravenna.it”.