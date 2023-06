Mirella Dalfiume è la nuova consigliera del Partito democratico. Subentra al collega di partito Gianni Bessi che oggi ha rassegnato le dimissioni da consigliere regionale. L’Assemblea legislativa ha sia preso atto delle dimissioni di Bessi, sia del subentro di Dalfiume.

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato l’opportunità di aver fatto questa esperienza, ringrazio tutta la Regione per quanto fatto in questi anni”, spiega Bessi. Dal canto suo la presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti ha ringraziato Bessi per quanto fatto in questi anni in cui ha ricoperto l’incarico di consigliere regionale. Petitti ha anche fatto gli auguri di buon lavoro a Dalfiume.

Laurea in architettura, con successiva formazione in sociologia del lavoro, Mirella Dalfiume ha costruito la sua professione lavorando per molti anni a contatto con docenti universitari e manager presso società di consulenza e successivamente in forma autonoma nell’ambito della formazione e del miglioramento organizzativo.

Ha collaborato con micro imprese cooperative e grandi imprese, con aziende sanitarie ed enti locali, associazioni, sindacati e con l’università di Trento, facilitando lo sviluppo delle competenze e i processi di innovazione. Attiva nell’associazionismo culturale e femminile del territorio fin dagli anni dell’università. È stata vicesindaco di Massa Lombarda dal 1995 al 1999 e consigliere provinciale dal 1997 al 2001, segretaria comunale del Pd di Massa Lombarda e, dal 2017, fa parte della segreteria provinciale dei Democratici.