“Sono inaccettabili le parole del primo cittadino di Faenza, Massimo Isola, quando, a proposito dell’alluvione che ha devastato porzioni intere del territorio romagnolo, dice che si è trattato di “un disastro epocale, ma non prevedibile”. Il consigliere regionale e comunale della Lega, Andrea Liverani, non ci sta e durante l’ultimo Consiglio Comunale ha replicato alle parole del sindaco faentino: “L’alluvione che ha messo in ginocchio la Romagna ha prodotto danni incommensurabili alle aziende, alle attività agricole, ai cittadini, molti dei quali hanno perso davvero tutto quello che avevano. Certo, si è trattato di un evento atmosferico eccezionale, ma allo stesso tempo non imprevedibile: sono anni che dai banchi dell’opposizione in Regione mi batto affinché fiumi e corsi d’acqua della Romagna vengano manutenuti a dovere. Ebbene, alla fine il disastro tanto temuto si è verificato”.

Per Liverani sono infatti inequivocabili “le responsabilità di quella politica, che governa la Regione da 50 anni, cui va attribuita l’incuria con la quale sono stati manutenuti fiumi e corsi d’acqua del territorio” conclude il leghista.