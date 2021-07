In vista del previsto afflusso di turisti per la stagione estiva nei lidi ravennati, sono stati predisposti dal Questore di Ravenna una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, che interesseranno in particolar modo il comprensorio cervese.

Dal 19 luglio al 22 agosto prossimo, inoltre gli agenti pervenuti in rinforzo alla Questura di Ravenna contribuiranno a rafforzare l’azione complessiva di sicurezza già realizzata nella zona di competenza dalle altre forze dell’ordine.

I poliziotti, che avranno la loro base logistica a Pinarella di Cervia, saranno impiegati in attività finalizzate alla tutela dei cittadini, all’innalzamento degli standard di sicurezza e alla prevenzione e repressione dei reati, specialmente di tipo predatorio.

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria e al fine di garantire la massima sicurezza anche in relazione a questo aspetto, sarà posta particolare attenzione alla verifica dell’attuazione delle misure di contenimento atte a contrastare la diffusione epidemica del contagio da COVID-19 e alle problematiche connesse con la “movida” e alla prevenzione e repressione dei reati predatori.