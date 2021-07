Torneranno all’asta la prossima settimana due storici simboli del turismo di Brisighella dell’area termale. Si tratta dell’Hotel Valverde in viale Stabilimento e l’hotel La Meridiana in viale delle Terme. Entrambi torneranno in vendita il 27 luglio dopo che l’asta dello scorso 20 aprile non ha portato ad un compratore.