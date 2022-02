Weekend da incorniciare per l’Istrice Ravenna e per la Carchidio Strocchi Faenza che dominano a mani basse la seconda prova di qualifica del campionato regionale under 20 boulder che si è svolta presso la palestra Deva Wall di Ferrara e mettono a segno colpi importanti anche nella gara di Coppa Italia Speed di Reggio Emilia.

A Ferrara doppietta giallorossa con Caterina Pazzaglia ed Eva Mengoli, rispettivamente oro ed argento, nella categoria U16F; ancora oro per i ravennati con Sara Arcozzi prima nella categoria U18F e che precede la faentina Alice Strocchi che centra comunque un ottimo secondo posto. Solita grande prestazione anche dal faentino Ernesto Placci, argento nella categoria U18M, così come magistrale è stata anche la prova della sua compagna di squadra Sofia Marsigli oro nella categoria U20F. Ultima medaglia infine quella del ravennate Andrea Lidonnici che si porta a casa un ottimo terzo posto nella categoria U20M. Dopo due gare straordinarie possono così festeggiare i rispettivi titoli di campionessa regionale Sara Arcozzi dell’Istrice Ravenna e Sofia Marsigli della Carchidio Strocchi Faenza.

Da ricordare anche i piazzamenti di Alice Grossi, Giorgio Chiari, Giulia Asirelli, Michela Guerra, Sara Alsini, Emma Borazio, Ginevra Tomasin, Livia Ferruzzi, Francesco Pizzo, Riccardo Sangiovanni, Elisabetta Siboni e Mia Molineris.

A Reggio Emilia invece per la Coppa Italia Speed doppietta manfreda nel femminile con Giulia Randi, argento, ed Erica Piscopo, bronzo, che fa segnare anche il suo nuovo personale di 8.52. Nel maschile invece escono agli ottavi il faentino Marco Rontini, comunque secondo classificato nella classifica giovanile ed il ravennate Ludovico Borghi, anche lui con un nuovo personale di 6.89. Nella classifica a squadre, ancora seconda la Carchidio Strocchi