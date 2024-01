Nel consiglio comunale di ieri il consigliere del PD Gianmarco Buzzi ha chiesto chiarimenti sull’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area sportiva di Porto Fuori.

Alla fine del 2022 vennero assegnati i lavori edili per la palazzina del centro sportivo a Porto Fuori in via Combattenti Alleati per poter avere spazi in sicurezza e coperti, agevolando le sei sezioni sportive (calcio, pallavolo, pesca, boxe, podismo e ciclismo) e garantendo anche spazi per altre iniziative del paese.

La fine dei lavori era prevista nel 2023, così da poter utilizzare gli spazi nuovi e quelli ristrutturati della palazzina per svolgere la “Sagra de caplèt” a settembre, la nuova stagione calcistica e inaugurare la fine lavori festeggiando il 50° anniversario della nascita del centro e della polisportiva.

Il consigliere ha chiesto dunque aggiornamenti sullo stato dei lavori, già sollecitati dal direttivo della polisportiva.

L’assessora Federica Del Conte, che ha risposto all’interrogazione, ha specificato vari e importanti aspetti della questione.

Il progetto iniziale, fortemente voluto dalla polisportiva, consisteva nella riorganizzazione degli spazi dell’edificio esistente e nell’ampliamento della superficie di 200mq per la creazione di un locale bar, due cucine, uffici, una dispensa e i servizi igienici previsti dalle norme di settore.

Nel 2021 era stato approvato il progetto esecutivo, ma la gara a cui erano state invitate a partecipare tre ditte della zona operanti nel settore non aveva avuto un esito utile, probabilmente perché le variazioni dei prezzi intervenute nel frattempo rendevano non sostenibile l’appalto.

Di concerto con i progettisti e la società sportiva, l’opera è stata completamente rivista e ridimensionata giungendo, a dicembre 2022, a una nuova approvazione del progetto che è stato nuovamente messo a base di un’indagine di mercato e che ha portato a individuare una ditta disponibile ad eseguire i lavori.

Successivamente i lavori sono stati sospesi dal 15 al 19 luglio 2023 per evitare interferenze con la sagra de caplét; poi sono successivamente stati sospesi il 19 gennaio 2024 per ritardi negli approvvigionamenti degli infissi di cui si prevede l’arrivo ed il montaggio a partire dalla metà di febbraio.

La società sportiva e i professionisti che stanno seguendo i lavori hanno manifestato la necessità di ulteriori risorse per il completamento dell’intervento che l’amministrazione avrebbe voluto mettere a disposizione nel secondo semestre del 2023. Il progetto purtroppo non è stato finanziato in quanto le risorse ad esso destinate sono state utilizzate per il ripristino dei danni agli edifici pubblici derivanti dal fortunale di luglio a Savarna e perciò non sono state più disponibili per tutto il corso dell’anno.

L’assessora ha concluso il suo intervento confermando che, ad oggi, l’amministrazione ha già stanziato 200.000 euro per il potenziamento dell’impianto di Porto Fuori, manifestando la volontà di completare l’intervento mantenendo fede agli impegni, nonostante la comprensibile difficoltà a reperire ulteriori risorse.