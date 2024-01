Violento scontro nel primo pomeriggio all’incrocio tra via Lunga e via Purgatorio a Voltana, dove un furgoncino Fiat Fiorino ed una auto una Alfa Romeo sono venuti in collisione, con entrambi i conducenti di Fusignano sono rimasti feriti gravemente. Il conducente 60enne del Fiorino è strato trasportato con l’elicottero al Bufalini, mentre il 59enne conducente dell’Alfa Romeo in ambulanza ma sempre al Bufalini.

Sul posto i Vigili del Fuoco ed la Polizia Locale della Bassa Romagna per i rilievi e per la gestione del traffico, il furgoncino si è ribaltato occupando l’arteria stradale, mentre l’auto è finita fuori strada.