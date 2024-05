Questa mattina è stata presentata la lista di Insieme per Lugo, parte della coalizione di centrosinistra a sostegno della candidata sindaca Elena Zannoni.

All’incontro sono intervenuti il coordinatore della lista Stefano Scardovi e la candidata sindaca Elena Zannoni che dichiara:

“In questi giorni stiamo raccogliendo le firme per presentare le sette liste che compongono la coalizione di centro sinistra. Oltre 140 persone che hanno scelto di metterci la faccia per questa nostra bellissima comunità.

È una coalizione eterogenea ma tenuta insieme da solidi valori e da un progetto che abbiamo costruito insieme nei gruppi di lavoro delle liste e della coalizione. In questo panorama Insieme per Lugo è un simbolo di questa eterogeneità.

Ho davvero apprezzato il percorso con cui insieme per Lugo ha deciso di continuare l’esperienza intrapresa cinque anni fa, con tanti nuovi innesti. È una risposta per tutti coloro che forse non si riconoscono in un partito, ma vogliono contribuire a far governare il centrosinistra.”

Al termine, la candidata Alessandra Morici ha presentato l’elenco dei componenti della lista e sono state presentate da Fiorenzo Baldini e Annalisa Antonellini due eventi che si svolgeranno il 13 ed il 22 maggio con a tema rispettivamente le comunità energetiche e il sostegno delle donne a favore della parità di genere.

La Lista dei candidati

ANTONELLINI ANNALISA

Avvocato civilista ed ecclesiastico

Consigliere d’istituto – già consigliere comunale

BALDINI FIORENZO

Responsabile servizio clienti in azienda produttrice di macchine enologiche in pensione

Già presidente circolo Legambiente ‘ Il Platano’ – già consigliere comunale e assessore ambiente e viabilità a Lugo – attuale presidente consulta Lugo ovest

BERTOCCHI CARLO

Funzionario responsabile presso il servizio di decentramento del comune di Ravenna

Dirigente sindacale di Fp Cgil, Rsu e Rls del comune di Ravenna

BIONDI STEFANO

Geometra libero professionista

Vice presidente di consulta Lugo nord, iscritto all’Associazione Geometri Volontari dell’Emilia Romagna

BULZACCA MARCO detto VALENTI

Macellaio

Coordinatore del Rione Stuoie – fondatore della società calcistica Lugo 1982 – consigliere dell’associazione di volontariato “spazio 104 insieme”

CANZANO CHIARA

Insegnante di sostegno alla scuola dell’infanzia

CAPRA DANIELE

Responsabile logistica Terre Cevico Lugo

Già consigliere di Legambiente – consigliere di circoscrizione Lugo est

GALLEGATI ANNAGIULIA

Consigliera nel consiglio di amministrazione del Teatro Rossini di Lugo

Assessora alla cultura in carica

GHISELLI FABIO

Responsabile gestione del prodotto presso Diemme Filtration

Già membro del direttivo del Rione Cento Lugo

GOVERNA ROBERTO

Impiegato presso l’ufficio del giudice di pace in pensione

Impegnato nel volontariato

GUERRINI AURORA

Tecnico agronomo

Impegnata nel volontariato

IANNARELLA JESSICA

Dipendente presso piscina comunale di Lugo Presidente del comitato genitori del Nido Corelli

MAZZANTI GLORIA

Cassiera Ipercoop di Lugo in pensione Vicepresidente del consiglio di zona soci coop bassa romagna – volontaria auser – consigliera di circoscrizione

MESSINA PIETRO

Dipendente Unione dei comuni area vigilanza e sicurezza

MORICI ALESSANDRA

Presidente, fondatrice e direttrice artistica di Centro Studi Danza asd di Lugo

Dirigente del comitato Uisp ravenna lugo

PAFFILE ATTILIO

Imprenditore nel settore arredo tessile

Già presidente di circoscrizione

PEZZI LUIGI

Ingegnere civile

Vicesindaco in carica

RICCI NOEMI detta MARZIA

Direttrice amministrativa in pensione

Già presidente Centro sociale il Tondo odv e centro sociale gli amici del tondo APS

SCARDOVI STEFANO

Imprenditore nel settore commercio merceria

Già presidente del consiglio d’Istituto Lugo2 Gherardi – capogruppo nel consiglio comunale e nel consiglio dell’unione dei comuni – coordinatore della lista civica

TOSCHI OMBRETTA

Parrucchiera

Già assessora

TOZZI ITALO

Commerciante in pensione

Già presidente di circoscrizione

UGOLINI MARINA

Impiegata in pensione

Impegnata nel volontariato

VERSARI DANIELA

Impiegata comunale in pensione

Impegnata nel volontariato

ZUCCHERELLI ANNA

Infermiera