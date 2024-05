Ha debuttato a Miami la nuova livrea delle Racing Bulls. Al momento il debutto è stato molto felice: Daniel Ricciardo ha concluso in quarta posizione le qualifiche per la Sprint Race. Tsunoda invece partirà dall’ottava fila.

Visa Cash App RB si è ispirata alla Cash App Visa Chameleon Card, una carta prepagata Visa in metallo, unica nel suo genere e personalizzabile, caratterizzata da un accattivante motivo arcobaleno. La carta di debito prepagata Cash App Visa, disponibile in diversi design, conta oltre 23 milioni di utenti attivi.

Durante la presentazione della nuova livrea per la gara di Miami, Peter Bayer, CEO del team Visa Cash App RB, ha detto: “La livrea Chameleon Card di Visa Cash App RB rappresenta la combinazione di colori ideale per il nostro debutto negli Stati Uniti. Dopo il lancio del team a Las Vegas a febbraio, abbiamo fatto notevoli progressi e abbiamo intrapreso un’avventura emozionante insieme ai nostri tifosi. La nostra aspirazione al progresso e al contatto è condivisa da Visa e Cash App, che stanno avvicinando il pubblico a questo sport attraverso esperienze uniche. L’incredibile design della livrea e le attività che ne hanno segnato il lancio a Miami testimoniano il loro impegno verso il team e verso la Formula 1. Siamo ansiosi di vedere la Chameleon VCARB 01 in pista questo fine settimana.”

Catherine Ferdon, CMO di Cash App, ha aggiunto: “È fondamentale per noi interagire con la comunità delle corse e arricchire l’esperienza dei tifosi nel mondo reale. Ci impegniamo a promuovere la cultura di questo sport negli Stati Uniti, sia attraverso eventi pop-up in città, sia tramite installazioni artistiche o offerte esclusive. Siamo particolarmente entusiasti di presentare la livrea a tema Cash App Visa Card, una vera manifestazione tangibile del nome del nostro team. Abbiamo grandi aspettative per la nostra squadra nel giorno della gara.”

Cash App supporta attivamente la F1 Academy, l’innovativa e inclusiva nuova serie del motorsport. Questo campionato tutto al femminile, che si propone di scoprire e promuovere il prossimo grande talento femminile nel motorsport, correrà nel weekend all’Autodromo Internazionale di Miami. La livrea Chameleon di Cash App sarà inoltre presente sulla monoposto Visa Cash App RB guidata da Amna Al Qubaisi, che mira a migliorare le sue prestazioni dopo un avvio promettente a punti a Jeddah, nel marzo scorso.