Il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin in visita allo stabilimento Cavido di Faenza, in via Convertite 8. Un tour all’interno dei vari percorsi produttivi della cooperativa faentina. Il Ministro ha incontrato i vertici del Gruppo Caviro e oltre un centinaio di persone tra autorità, ospiti, lavoratori e lavoratrici e visitato in particolare lo stabilimento di Caviro Extra, società che realizza l’economia circolare del Gruppo Caviro recuperando materia dagli scarti delle filiere vitivinicole e agroalimentari. La visita guidata è stata l’occasione per soffermarsi in particolare sulla produzione di bioenergia, sull’autosufficienza energetica da fonti rinnovabili, oltre all’innovativo impianto di cattura della CO2.