Approvato il progetto del nuovo comando dei Vigili del Fuoco in via Piero della Francesca | VIDEO

Approvato il progetto per il nuovo comando dei Vigili del Fuoco in via Piero della Francesca. Un investimento da 3 milioni e mezzo a carico soprattutto del Ministero dell’Interno e che vedrà il coinvolgimento, dal punto di vista economico, anche della Provincia di Ravenna e del Comune di Faenza. La caserma sorgerà nell’area verde alle spalle del distributore di benzina di via Piero della Francesca, vicino ad un quartiere di recente costruzione. Per i mezzi di soccorso saranno realizzate appositamente una via d’ingresso e una via d’uscita su via Piero della Francesca. Uscendo dal centro storico, i Vigili del Fuoco riusciranno a garantire un tempo d’intervento minore e si eviteranno i più volte segnalati rischi di sicurezza. Il trasferimento dei pompieri darà poi il via alla riqualificazione della zona dell’autostazione.