Dopo due interventi precedenti, la giunta ha recentemente approvato il progetto definitivo di lavori per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei marciapiedi di altre strade per assicurare la sicurezza dei pedoni.

Questo terzo intervento sui camminamenti della città nell’arco di tre mesi, il cui progetto è stato messo a punto dai tecnici del Servizio Manutenzione Strade del Settore Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina, prevede la riqualificazione e messa in sicurezza dei marciapiedi di alcune vie di Faenza attorno ad alcune aree scolastiche. Dai rilievi tecnici effettuati sullo stato manutentivo delle infrastrutture e dalle segnalazioni arrivate alla polizia locale e dai fruitori, anche attraverso il servizio dell’App Comuni-Chiamo, si è evidenziata la necessità di intervenire nelle vie Zambrini e Valgimigli, nei pressi del plesso scolastico che ospita la scuola elementare e materna delle Tolosano dell’Istituto Comprensivo Matteucci. Si lavorerà poi anche ai percorsi pedonali protetti di corso Garibaldi e viale delle Ceramiche usati, tra gli altri, dagli studenti dell’Iti Bucci, dalle famiglie con bambini del Nido Tatapatata, e dai ragazzi della sezione distaccata delle Carchidio.

Le modalità di intervento saranno differenziate in base alle specifiche situazioni riscontrate durante i sopralluoghi. In alcuni casi i marciapiedi saranno interessati dalle opere di riqualificazione per l’intera lunghezza e su entrambi i lati, in altri casi l’intervento riguarderà solo alcuni tratti particolarmente deteriorati.

L’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dei marciapiedi, dal costo preventivato di 155mila euro, verrà realizzato attraverso fondi dell’amministrazione comunale. La durata dei lavori è prevista in 60 giorni e le opere saranno appaltate nella primavera del 2022 potendo così sfruttare condizioni climatiche favorevoli.

Come dicevamo all’inizio, questo è il terzo intervento deliberato dalla giunta di Palazzo Manfredi sui percorsi pedonali protetti in città nell’arco di poco più di tre mesi per un totale di investimenti di oltre 450mila euro. Infatti, dopo il via libera a luglio di quest’anno per l’intervento in via Lapi, Mezzarisa, Ballardini, Campana e Max Emiliani, intervento da 150mila euro, i cui lavori, dopo le pratiche per l’assegnazione, sono cominciati in questi giorni. A settembre poi, l’amministrazione approvò il progetto per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei marciapiedi delle vie Cantagalli e Morri, traverse di via Dal Pozzo, quindi nella zona a nord della città e in altre strade del Borgo Durbecco: Mattioli, Marri, Ballanti Graziani, Saviotti e Matteucci e anche in questo caso la cifra messa a disposizione è stata di 150mila euro.