I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, nella notte tra sabato e domenica 30 giugno hanno tratto in arresto un cittadino di origine marocchine; l’uomo, approfittando del buio, sulla spiaggia antistante i bagni di Marina di Ravenna, dove erano in corso serate danzanti, aveva perpetrato diversi furti a danno di giovani coppie che si erano momentaneamente appartate lasciando incustodite i propri beni.

Si tratta di un 48enne residente nella provincia di Ravenna ed incensurato; aveva approfittato della fatale distrazione di due ragazzi per sottrarre loro portafogli e telefono. È stato proprio la donna a notare i movimenti sospetti del ladro proprio quando si è accorta che le era stata portata via la borsa con tutto il contenuto. L’uomo, vistosi scoperto si è dato alla fuga; giunta sul posto una pattuglia della Stazione di Lido Adriano, ha raccolto la descrizione del soggetto ed ha anche fatto una prima sommaria lista di quanto era stato asportato.

Le immediate ricerche dei Carabinieri hanno consentito di individuare immediatamente l’autore del furto e di bloccarlo prima ancora che si potesse disfare della refurtiva. I Carabinieri hanno così proceduto alla perquisizione personale e veicolare del fermato che ha permesso di rinvenire non solo la refurtiva, appena asportata, ma anche un portafoglio e una borsa da donna frutto di un altro colpo.

Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di verificare il coinvolgimento del soggetto su altri episodi registrati nel corso della serata.

Al termine delle formalità, il ladro è stato dichiarato in stato di arresto. In conclusione dell’udienza, celebrata nella mattina di lunedì 1 luglio, è arrivata la convalida dell’arresto e con la richiesta della difesa dei termini a difesa l’Autorità Giudiziaria ha fissato una nuova udienza per determinare la pena.