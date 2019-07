Conferenza stampa di Lista per Ravenna, Lega Nord e Forza Italia dedicata alla viabilità ravennate, alla realizzazione della nuova Ravegnana e delle due varianti alla statale Adriatica esterne rispettivamente a Fosso Ghiaia-Mirabilandia e a Camerlona-Mezzano-Glorie. I due progetti, grazie alla spinta delle forze di minoranza, sono stati inseriti all’interno del Piano Regionale Integrato dei Trasporti, il Prit2025, che la Regione adotterà il 9 luglio prossimo. Uno strumento di programmazione fondamentale il PRIT, ma non un piano di investimenti. Le coperture finanziarie per i due progetti saranno tutte da trovare.