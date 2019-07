Nella serata di sabato, nell’ambito delle attività svolte per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno arrestato due pusher.

In particolare i militari della Stazione di Via Alberoni, in prossimità di un noto bar del centro, hanno notato un ragazzo, noto come assuntore di stupefacenti, il cui atteggiamento faceva chiaramente presupporre di essere in attesa dell’arrivo di qualcuno.

Il giovane, dopo poco, è stato avvicinato da un’autovettura con due soggetti con i quali è iniziata una contrattazione; al momento in cui si è realizzato lo scambio di un qualcosa, i militari hanno deciso di intervenire.

I Carabinieri hanno bloccato così l’autovettura identificando due uomini di origine tunisina, rispettivamente di 24 e 25 anni, regolari sul territorio dello Stato, e recuperando 20 dosi di cocaina.

Davanti alle evidenze raccolte gli spacciatori sono stati dichiarati in stato di arresto. Stamani il Giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato la misura precautelare, imponendo loro l’obbligo in un ufficio di polizia e di dimora nel comune di residenza, in attesa della prossima udienza.