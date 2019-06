È stato pubblicato nei giorni scorsi sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il bando di gara relativo all’affidamento del servizio di gestione dei nidi d’infanzia comunali “Peter Pan” di Riolo Terme e ”Lo Scarabocchio” di Solarolo.

La gara si terrà solo per via telematica sulla piattaforma Sater di Intercent – Emilia Romagna (https://intercenter.regione.emilia-romagna.it).

La concessione del servizio avrà durata quadriennale, dal 1° settembre 2019 fino al 31 luglio 2023.

Per il nido d’infanzia comunale “Peter Pan” di Riolo Terme, in via Gramsci 19, l’importo netto a base di gara è fissato in 584 euro mensili (iva esclusa) per ogni bambino iscritto e inserito a tempo pieno, per un importo complessivo del contratto stimato, nel quadriennio, in 721 mila euro.

Per quanto riguarda invece il nido d’infanzia “Lo Scarabocchio” di Solarolo (via Kennedy 4), l’importo netto a base di gara è fissato in 653 euro (iva esclusa) mensili per ogni bambino iscritto e inserito a tempo pieno, per un importo complessivo del contratto stimato in 1.151.496 euro

Le offerte vanno presentate entro le ore 13.00 di lunedì 1 luglio 2019.

Bando, moduli di domanda e ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito internet dell’Unione della Romagna faentina e sulla piattaforma Sater.