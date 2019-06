Cadono con la moto dopo aver urtato un piloncino: gravi due ferraresi

Altri due motociclisti feriti nel pomeriggio di domenica, intorno alle 15, lungo le strade della collina romagnola. I due, una coppia, un 57enne e una 45enne di Jolanda di Savoia, provincia di Ferrara, sono stati gli sfortunati protagonisti di un incidente stradale lungo la provinciale Brisighellese avvenuto a Strada Casale, fra San Cassiano e Fognano.

La coppia stava viaggiando in sella ad una Yamaha in direzione di Brisighella quando, superato via Martiri del Casale, dopo aver affrontato una curva a sinistra, la forcella anteriore della moto ha urtato contro uno dei piloncini a lato della carreggiata. Dopodiché il veicolo ha urtato contro i piloncini successivi, posizionati a delimitare un fosso, cadendo poi per terra e facendo rotolare sull’asfalto la coppia. I primi a soccorrere i due feriti sono stati due amici che viaggiavano insieme a loro in sella ad un’altra moto. Allertato il 118, sul posto sono arrivate due ambulanze e l’elicottero di Romagna Soccorso. Il personale sanitario, verificate le condizioni dei due motociclisti, ha poi chiesto l’intervento di un secondo elicottero, decollato appositamente da Bologna: entrambi i centauri infatti erano in condizioni gravi, in particolare la donna. A lungo i medici hanno operato sui due feriti. Quando le loro condizioni fisiche hanno permesso il trasporto, il 57enne e la 45enne sono stati caricati a bordo dei due elicotteri, che si sono poi diretti all’ospedale Bufalini di Cesena.

Per lungo tempo la provinciale Brisighellese è stata chiusa al traffico. Per i rilievi di legge e per mettere in sicurezza l’area sono intervenuti i carabinieri di Fognano