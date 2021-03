Un uomo di 75 anni è stato trovato morto nel suo appartamento nella serata di sabato. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini, allertati dal cattivo odore proveniente dall’abitazione. Si sono poi ricordati che dell’anziano che vi abitava non avevano più notizie da tempo. Così i Vigili del Fuoco sono entrati dentro casa e hanno trovato l’uomo, senza vita, a terra. Attorno all’uomo diversi gatti e una tartaruga, deceduta anch’essa. Un primo esame del corpo ha rivelato che il 75enne, presumibilmente, era morto ormai da un mese.

Gli animali sono stati affidati alle cure dei volontari dell’Enpa che adesso ha iniziato a cercare per loro una nuova casa. I mici sono stati trovato sotto shock, disidratati e denutriti. La veterinaria dell’associazione per due di essi non ha riscontrato particolari problemi. Altri due sono invece molto magri e tenuti sotto osservazione dopo aver iniziato un ciclo terapeutico. Un’altra gatta, molto anziana, che aveva trovato rifugio in un cassetto, è attualmente ricoverata nella clinica veterinaria visto il suo stato di salute.