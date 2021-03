Poco prima delle 16 a Mezzano in via Reale, è scoppiata una lite tra due ucraini finita con l’arrivo dei Carabinieri che hanno arrestato l’aggressore che con un corpo contundente ha ferito ad un braccio l’altro contendente trasportato poi in elicottero del 118 al Bufalini di Cesena. Le cause del litigio sono al vaglio dei Carabinieri.