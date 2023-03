Questa mattina si è verificato un incidente sulla strada statale Adriatica. Secondo quanto segnalato nel gruppo Ravenna Sos Sicurezza sui social media, la strada in direzione sud è stata chiusa per gran parte della mattinata per permettere la rimozione sicura di un mezzo pesante coinvolto nell’incidente.

Le informazioni disponibili indicano che un camion è uscito di strada, ma si è fortunatamente appreso che il conducente non ha riportato alcuna lesione dall’incidente.