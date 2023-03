Il Club Lions Milano Marittima 100 comunica il service ambientale promosso dal loro Presidente recentemente scomparso Dott. Salvatore Trigona e il loro impegno per l’ambiente in sua memoria: i Lions hanno donato e sono stati piantumati tre alberi nell’anello del Pino di Milano Marittima 100.

Nel mese di Aprile l’assemblea deciderà come organizzare la cerimonia formale dei tre pini offerti, in accordo con amministrazione comunale di Cervia, ricordando il motto: We serve.