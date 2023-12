Ancora la conferma di un importante riconoscimento per Technacy, l’azienda TLC di Cervia che opera nell’ambito che oggi identifichiamo come Mobility Management.

La crescita costante dell’azienda, oggi ormai stabilmente orientata anche al mercato internazionale – come confermano il radicamento nella penisola iberica e il recente rapporto con il Team MTA di Moto 3, per cui è stato sviluppato un nuovo prodotto potenzialmente a disposizione di ogni team del Circus su due ruote – è confermata anche quest’anno dalla presenza di Technacy fra i “Campioni della crescita 2024”, l’annuale classifica curata dall’ITQF (Istituto Tedesco Qualità e Finanza) per conto di “Affari & Finanza”, l’inserto del quotidiano Repubblica. (classifica completa al link https://www.repubblica.it/dossier/economia/qualita-e-mercati/2023/11/14/news/aziende_che_vanno_di_corsa_ecco_il_motore_della_ripresa-420336030/).

Si tratta della lista delle 800 aziende italiane che hanno ottenuto l’aumento maggiore nelle performance di fatturato nel triennio 2019-2022. Aziende che, per essere prese in considerazione, dovevano rispettare una serie di parametri legati a qualità e quantità della loro produttività e della loro espansione sul mercato.

La classifica vede infatti Technacy alla posizione numero 656, con un tasso di crescita del 15,89% nel triennio preso in questione.

“Nonostante le grandi difficoltà che sta affrontando l’economia, non solo nazionale ma globale – si legge nella presentazione dell’iniziativa pubblicata su Affari & Finanza – c’è un’Italia che cresce e lo fa a ritmi impressionanti. Come spesso accade nel nostro Paese, sono soprattutto le piccole e medie imprese a mostrare un grande dinamismo, forti della loro agilità, flessibilità e capacità di innovare”.

“La validità del nostro percorso di crescita registra una nuova prestigiosa certificazione, che anzi ormai rappresenta una conferma – commenta Vittorio Foschi, Ceo di Technacy -. Sono attestati significativi, che ci stimolano ulteriormente in un percorso di sviluppo e innovazione che anche nel 2023 ha avuto tappe importanti. Un riconoscimento che mi pare giusto condividere con tutti i miei collaboratori”.