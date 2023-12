Questa sera, lunedì 11 dicembre, si svolgeranno tre incontri del Partito Democratico in provincia di Ravenna.

Alle ore 20:30 presso il circolo PD Casadei Monti, in via San Mama 73 a Ravenna si terrà un incontro sulla legge di bilancio con le proposte del PD. Parteciperanno l’onorevole Ouidad Bakkali, il senatore Daniele Manca, capogruppo del PD in commissione Bilancio, e Alessandro Barattoni, segretario provinciale del PD. Introduce il segretario comunale Lorenzo Margotti.

A Bagnacavallo, alle ore 20:30 a Palazzo Vecchio si terrà la presentazione della candidatura di Matteo Giacomoni.

A Faenza, nell’Auditorium Palazzo degli Studi, in via Santa Maria dell’Angelo, 1 si parlerà dell’alluvione: cause, numeri e crisi climatica, gli interventi effettuati, quelli da compiere, quali azioni per proteggere il territorio.

Interverranno: Paride Antolini, presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna, Vasco Errani, già presidente della Regione Emilia-Romagna e commissario per il terremoto dell’Emilia, Irene Priolo, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega ai Cambiamenti Climatici e Protezione Civile.

Coordina Manuela Rontini, sarà presente il sindaco Massimo Isola.