Si terrà venerdì 15 dicembre 2023, ore 17.00, presso la Sala “Spadolini” della Biblioteca di storia contemporanea “A. Oriani” la presentazione del volume di Michele Marchi, Presidenzialismo a metà. Modello francese, passione italiana (il Mulino 2023)

Nel contesto dell’ennesimo dibattito sulle riforme istituzionali nel nostro Paese, il volume cerca di chiarire vizi e virtù del modello semipresidenziale francese, riflettendo su tre grandi punti. Il primo è quello più semplice ed immediato: proporre modelli necessita un’approfondita conoscenza degli stessi, impossibile da ottenere se non se ne interroga l’evoluzione storico-politica. In secondo luogo, il libro vuole indagare il carattere “ibrido” del modello francese, né compiutamente presidenziale, né tanto meno parlamentare, ma dominato dalla compresenza di caratteristiche del primo e del secondo modello istituzionale. Il terzo obiettivo è quello di mettere in dubbio la nozione stessa di “modello”, cercando di spiegare come la migliore caratteristica del semipresidenzialismo della Quinta Repubblica francese sia proprio la sua plasticità, cioè la sua capacità di adattamento alle differenti evoluzioni del quadro politico, che lo fa essere quasi un “non modello”. Proprio su quest’ultimo punto si inserisce la riflessione conclusiva del volume. Infatti, nel momento in cui questo “non modello” è snaturato dal punto di vista costituzionale (con la riduzione del mandato presidenziale da sette a cinque anni) e dal momento che le culture politiche che ne hanno fatto la fortuna (la socialista e la gollista) sono entrate in drammatica crisi, a vacillare è l’intero edificio semipresidenziale. Il secondo mandato di Emmanuel Macron lo sta dimostrando in maniera inequivocabile. Tutto ciò dovrebbe da un lato far riflettere il legislatore italiano sia sulla presunta esportabilità dei modelli, sia sul tentativo di proporre strani ibridi, peraltro in un contesto, come quello dell’Italia della cosiddetta “seconda Repubblica” che vive da inizio anni Novanta in una sorta di “semipresidenzialismo di fatto”.

A discuterne con l’autore, professore associato presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, saranno il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, la giornalista ed editorialista de «Il Foglio» Marina Valensise e il Presidente della Fondazione Casa di Oriani prof. Sandro Rogari.