Anche il Basket Project festeggiò alla fontana: Bertozzi (Fdi) chiede scuse e dimissioni di Simona Ballardini

La polemica attorno ai danni arrecati alla fontana monumentale durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia ai Campionati Europei di calcio si allarga. Stanno circolando infatti in questi giorni sui social le foto e i video dei festeggiamenti del Faenza Basket Project per la conquista dell’A1. Anche le giocatrici della squadra di pallacanestro sono entrate dentro la fontana, senza però scalarla. Un tuffo, come altri avvenuti in passato, se non che fra le giocatrici c’era anche Simona Ballardini, che oltre ad essere icona sportiva, è anche consigliera comunale per il Partito Democratico. E ora Fratelli d’Italia ne chiede le dimissioni.