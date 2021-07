Fontana Monumentale, Simona Ballardini si scusa: “Ma noi siamo state attente a non fare danni”

Arrivano le scuse di Simona Ballardini per i festeggiamenti alla fontana monumentale dopo la vittoria del campionato e la conquista dell’A1 da parte del Faenza Basket Project. Arrivano le scuse, ma non le dimissioni dal consiglio comunale come richiesto dal consigliere comunale Stefano Bertozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia. Tutto nasce dalle polemiche legate ai danni procurati al monumento durante la festa per la vittoria dell’Italia ai Campionati Europei di calcio. Dopo la dura presa di posizione dell’amministrazione comunale, online hanno iniziato a circolare le foto della festa del Faenza Basket Project, squadra capitanata da Simona Ballardini, eletta a settembre consigliera comunale nelle file del Partito Democratico.