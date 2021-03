Anche il Gruppo Cofra aderisce alla campagna di solidarietà lanciata da Conad “Il nostro sostegno a favore delle donne” sostenendo tre associazioni che sul territorio ravennate lavorano da tanto tempo nella lotta alla violenza di genere: Sos Donna, Demetra Lugo-Donne in aiuto e Linea Rosa.

Nelle giornate di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 marzo, Cofra si impegna a devolvere a queste realtà associative 10 centesimi per ogni scontrino emesso dalla casse di tutti i supermercati a marchio Cofra-Conad.

“La questione della violenza di genere è un tema molto caro alla nostra cooperativa – racconta Petra Mordini, responsabile dei punti vendita Cofra-Conad del Gruppo -. Il 70% dei nostri lavoratori è donna e abbiamo deciso per questo 8 marzo di impegnarci ancora di più contro ogni tipo di discriminazione che il mondo femminile subisce ancora oggi. Il nostro impegno consiste nel sostenere le associazioni che, nelle varie città in cui siamo presenti con i nostri negozi, lavorano da tempo contro la violenza di genere, aiutando e offrendo sostegno a tutte le vittime di questo fenomeno”.

Ecco tutti i supermercati che aderiscono all’iniziativa: il Conad Superstore del centro commerciale Le Cicogne di Faenza, il supermercato di via Renaccio sempre a Faenza e i punti vendita di Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio, il cui ricavato andrà a Sos Donna; il Conad Superstore di Bagnacavallo, il Conad di Via Fossa sempre a Bagnacavallo e i Conad City di Cotignola e Conselice sosterranno l’associazione Demetra Lugo – Donne in aiuto; il supermercato Cofra-Conad Le Bassette di Ravenna che, invece, appoggerà l’associazione Linea Rosa.